28 июля
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Таганроге (обновлено)

Местные жители города Таганрог в Ростовской области сообщают о мощном взрыве 28 июля. Об это передают СМИ.

Взрыв в Таганроге
Взрыв в Таганроге
Telegram-канал 112

По данным Telegram-канала "112" взрыв прогремел около ресторана «Чехов Сад» на улице Александровской. В близлежащих квартирах от взрывной волны выбило стекла в окнах.

Lenta.ru сообщает, что пострадали люди. Некоторые из горожан оказались под завалами, их извлекают спасатели. Свидетели сообщают, что на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 м.

Telegram-канал BAZA добавляет, что по предварительным данным пострадало три человека. У них осколочные ранения.

Некоторые очевидцы заявляют, что было два взрыва: один сильный, другой послабее, добавляет Mash.

Причины взрыва неизвестна, на месте работают правоохранительные органы и медики.

Обновлено в 20:36.

Число пострадавших увеличилось до пяти. Им оказывают помощь медики. Также сильно пострадало здание кафе, сообщает BAZA.

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