14 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мощный пожар уничтожил питерскую типографию

В Санкт-Петербурге ночью 13 сентября загорелось здание типографии, сообщает "Фонтанка.ру".

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Пожар уничтожил помещение компании «Пансе». На первом этаже находилось производство, а на втором склад.

Гидрантов поблизости не было, поэтому пожарным пришлось прокладывать рукавные линии. Отмечается, что несмотря на большой объем возгорания они не допустили перекидывания огня на соседние здания.

Также в тяжелом состоянии в больницу попал сотрудник типографии. Сейчас полиция ждет пока врачи пустят к нему на разговор.

Известно, что накануне сотрудник протирал станок горючей жидкостью. От искры станок и мужчина вспыхнули.

Ранее россиян предупредили о рисках сжигания травы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость