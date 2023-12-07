Мощный подземный толчок в море "тряхнул" Баку

Магнитуда — 5,7. Эпицентр находился в Каспийском море.
Подземные толчки длились несколько минут.
Пока нет никаких данных о разрушениях и пострадавших, указывает Lenta.ru.
Ранее землетрясение произошло в акватории самого глубокого озера. Это случилось в акватории Байкала.
Также мощное глубинное землетрясение зафиксировали в российском регионе.
Предупреждение
Сейсмолог Наджи Герюр предупредил — Турция вступила в период сильных землетрясений.
Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.
В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.
В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.