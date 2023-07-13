Молодую няню признали виновной в смерти двоих детей в Новосибирске

19-летнюю няню на заседании 12 июля признали виновной в гибели двоих детей при пожаре, который случился, пока девушка отлучалась в салон красоты, сообщает " КП-Новосибирск ".

Годовалая девочка и ее двухлетний брат погибли 20 декабря. 24-летняя мама в этот день была на работе, а за детьми на съемной квартире присматривала няня - ее подруга.

Всего детей было трое, старшая девочка жила с отцом. Родственники няни говорят, что мать лишили родительских прав на шестилетнюю дочку.

В день трагедии няня оставила малышей одних, а сама ушла в салон красоты на наращивание ресниц. Дети в это время нашли зажигалку.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Позже пожарные вынесли малышей из квартиры без сознания с признаками сильного отравления продуктами горения. Спасти их не смогли.

В итоге следователи признали потерпевшим дедушку детей, а не молодую многодетную мать. На заседании суда няня извинилась перед ним и заверила своих родных, что "все будет хорошо".

Бабушка осужденной утверждает, что виновата прежде всего мать детей. Она отмечает, что девушка не занималась детьми, малыши звали мамой ее внучку - няню. Нерадивой матери приговор также могут огласить в конце лета, а пока она под подпиской о невыезде.

Ранее соседи многодетной семьи в Новосибирской области обвинили отчима в постоянной избиении детей, в особенности своей 9-летней падчерицы. Мать стала защищать сожителя.