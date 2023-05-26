Молодой парень выпал из лодки и утонул в Бийском районе

В Бийском районе 18-летний парень плавал на лодке, выпал из нее и утонул. Об этом сообщает "Станция скорой медицинской помощи Бийска".

Это стало первым несчастным случаем на воде в 2023 году. Трагедия произошла в селе Лесное.

По предварительным данным, парень плавал на лодке в местном водоеме, выпал из нее и утонул. Его тело пока так и не нашли.

26 мая продолжают поисковые работы - на помощь привлекли водолазов. Правоохранительные органы будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Врачи предупреждают - на данный момент водоемы представляют большую опасность для человека.

"Водоемы еще не прогрелись. Резкий перепад – это стресс для организма. Во время купания возможен скачок давления, спазм сосудов, и человек может потерять сознание. Кроме того, при резком охлаждении мышцы сокращаются, что влечет за собой судороги и остановку дыхания, - рассказал главный врач "Станции скорой медицинской помощи Бийска" Алексей Карнаухов.

Ранее мужчина рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи (ЛЭП). Он получил поражение электрическим током. От полученных травм скончался на месте.