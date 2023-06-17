Молодой барнаулец перевел в "фонд жуликов" более 600 тыс. рублей. Засекреченная линия

Он рассказал, что неизвестные похитили у него 633 тыс. рублей.

Молодому человеку позвонила девушка и представилась сотрудником полиции. Звонившая заявила, что на его имя неизвестные пытаются взять кредит.

Также она заявила, парню на мессенджер позвонят через засекреченную линию сотрудники банка и расскажут о дальнейших действиях, чтобы не лишиться денег. Вскоре парню действительно перезвонили якобы из банка. Для убедительности неизвестный выслал ему фото удостоверения сотрудника и его служебного пропуска в банк.

Далее выслали инструкцию для обновления лицевого счета. И убедительно заверили — нужно обналичить все его активы во всех банках, включая кредитные карты и инвестиционные счета.

Парень скачал программу, с помощью которой неизвестные удаленно оформили на него кредит в банке, после чего парень снял эти деньги и через банкомат перевел двумя платежами на счет мошенников.

Финал истории известен - возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство.

Ранее в Барнауле мать участника СВО пытались запугать мошенники.

Сыну жительницы Барнаула 27 лет, он находится в зоне СВО. Связи там практически нет, однако с матерью он старается связываться каждые две недели.

Накануне он ей позвонил и все было как обычно. А на следующий день его мать получила сообщение с текстом: "Ваш сын будет сегодня убит".

Женщина перепугалась, но написала сыну в соцсетях. Там ее тоже ждали мошенники - они взломали страницу военнослужащего и потребовали 3 млн рублей от матери.

Мать сразу поняла, что это не ее сын. Пошла в полицию. Правоохранители вернули доступ к страницам военного.

Оказалось, что мошенники писали похожие сообщения и друзьям в соцсетям. Мать обратилась с заявлением в полицию, по нему проходит проверка.