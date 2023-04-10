Молодого закладчика гашиша задержали в Барнауле

Известно, что официально молодой человек нигде не работал и не был ранее судим. Его задержали на месте преступления во время формирования тайника.
Во время досмотра у закладчика изъяли 17 свертков с наркотиком растительного происхождения по два и три грамма.
В арендованной квартире полиция нашла еще 47 свертков по одному грамму, которые уже были готовы к сбыту. Экспертиза показала, что вещество в них — гашиш.
Также у злоумышленника изъяли весы, изоленту, пакеты, банковскую карту и телефон.
Предварительно, задержанный был курьером-закладчиком в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков с июня 2022 года.
Возбудили уголовное дело. Молодому человеку предъявили обвинение и заключили под стражу.
Ранее стало известно, что 16-летнего подростка осудят за сбыт наркотиков в Барнауле.