Младенец погиб в страшном ДТП в Алтайском крае

В автомобиле находились водитель и 5 пассажиров, трое из них - дети.
ДТП произошло в 2 часа ночи на дороге «Бийск-Карабинка-Республика Алтай». Предварительно установлено, что водитель Renault SR не справился с управлением.
Он съехал на левую обочину после чего иномарка опрокинулась, сообщает Комсомольская Правда.
До приезда скорой помощи скончалась девочка 2023 года рождения. Также в аварии пострадали девочки 2012 и 2021 годов рождения, два взрослых пассажира – женщина, мужчина и водитель.
С травмами различной степени тяжести их доставили в Центральную городскую больницу Бийска.
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