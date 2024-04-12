Министр российского региона ушел в отставку из-за обвинений в однополой связи с подчиненным

Это произошло после обвинений в однополой связи с подчиненным, указывает Газета.Ru.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн до этого заявил, что Бурцев отдыхал вместе со своим сотрудником.
Парламентарий отметил — они вместе проживали в одном номере. Хинштейн не приводил подробностей, но сопроводил свою запись эмодзи chicken в виде головы курицы или петуха.
Комментаторы под постом разделились — кто-то благодарил Бурцева, другие советовали проверить Хинштейна.
Некоторые предположили, что отставка — черный пиар.
Ранее президент Венгрии подала в отставку из-за педофилии.
Это произошло из-за помилования осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу из детского дома.
Президент не знала о преступлении, совершенном помилованным. И также попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также у жертв преступлений.
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