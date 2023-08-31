Мигранты избили 14-летнего вратаря ФК "Родина"

Подросток возвращался домой с игры вместе со своим другом. Возле Баковского пруда они увидели шумную компанию. Мальчик подумал, что это его знакомые и помахал им рукой, но вскоре понял, что обознался и попросил прощения.
Прощения мигранты не приняли и начали избивать мальчика.
У подростка было несколько рассечений. Мать 14-летнего вратаря сразу повезла сына в больницу накладывать швы и снимать побои.
Правоохранительные органы уже их ищут.
Ранее мужчина ударил девушку из-за ее слишком «откровенной» одежды.