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Происшествия

МИД: в числе погибших при крушении Ми-8 на Алтае - гражданка Белоруссии

При падении частного вертолета Ми-8 27 июля в Республике Алтай погибли четыре человека, 10 человек пострадали.

Крушение вертолета в Республике Алтай.
Крушение вертолета в Республике Алтай.
Mash

На борту находились 16 человек. Двум туристам медпомощь не потребовалась, сообщает "Интерфакс".

МИД Белоруссии сообщил о том, что в числе погибших — белорусская гражданка.

Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей, пишет белорусское агентство Белта.

Власти РА пока не сообщили, из каких регионов находились туристы.

Ранее сообщалось, на какую экскурсию летали пассажиры рокового рейса Ми-8. Борт возил туристов на популярную экскурсию вокруг горы Белуха.

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