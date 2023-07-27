МИД: в числе погибших при крушении Ми-8 на Алтае - гражданка Белоруссии

На борту находились 16 человек. Двум туристам медпомощь не потребовалась, сообщает "Интерфакс".
МИД Белоруссии сообщил о том, что в числе погибших — белорусская гражданка.
Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей, пишет белорусское агентство Белта.
Власти РА пока не сообщили, из каких регионов находились туристы.
Ранее сообщалось, на какую экскурсию летали пассажиры рокового рейса Ми-8. Борт возил туристов на популярную экскурсию вокруг горы Белуха.