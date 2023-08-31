Мертвым в СИЗО нашли дезертира, который угрожал взорвать АЗС

Мужчина совершил суицид, указывает Газета.Ru.
Воевал в зоне СВО. В начале августа сбежал из части. И в отношении него возбудили уголовное дело.
Мужчину везли на психиатрическую экспертизу, но подозреваемый сбежал. Он у заправки в Уфе угрожал взорвать гранату и требовал губернатора для встречи.
Тогда в Уфе перекрывали шоссе из-за мужчины с предметом, похожим на гранату. Тогда он сдался силовикам.
Взрывное устройство передали сотрудникам Росгвардии.
На место происшествия приезжал глава Башкортостана Радий Хабиров — это было одно из требований "подрывника". Мужчина сдался после разговора с ним. Подробности переговоров главы региона и угрожавшего взорвать гранату не приводятся.