14 июня
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Происшествия

Мебель вспыхнула на пятом этаже многоквартирного дома в Барнауле

В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар. Тушение пожара. Пожарные. МЧС. Спасатели.
Пожар. Тушение пожара. Пожарные. МЧС. Спасатели.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мебель и личные вещи загорелись вечером 13 июня в доме на Павловском тракте. Площадь возгорания составила около 10 кв. м.

На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники. Спасатели вывели из опасной зоны четыре человека, а 26 вышли самостоятельно.

Мебель вспыхнула на пятом этаже многоквартирного дома в Барнауле.
Мебель вспыхнула на пятом этаже многоквартирного дома в Барнауле.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пострадавших нет. Причину пожара установят после проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее пожарные спасли шесть взрослых и одного ребенка из горящего лифта в Барнауле.

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