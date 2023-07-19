19 июля
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Происшествия

Матерками и бензопилой трактористы отогнали тигра от российского дровосека

Амурский тигр напал на одного из вальщиков леса в тайге Хабаровского края.

Тигр в барнаульском зоопарке.
Тигр в барнаульском зоопарке.
Михаил Хаустов

Мужчина ожидал товарищей, которые должны были вывезти заготовленные бревна. И тут со спины к нему подкрался краснокнижный хищник и напал на дровосека — повалил на спину, зубами вцепился в ноги, пишет eaomedia.ru. Но не тут-то было — на мужчине были добротные сапоги. Плюс ко всему дровосек истошно закричал — стал звать на помощь товарищей.

Тут в битву человека и зверя вмешались трактористы — они начали матерками и звуком включенной бензопилы пугать хищника. Сработало.

Мужчине даже не потребовалась госпитализация. Были небольшие раны на ногах. Местный врач назначил пострадавшему амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что чиновники мечтают об увеличении популяции редкого хищника в России. На Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке подвели итоги по результатам сплошного учета. В России обитают порядка 750 амурских тигров, в том числе детенышей.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу и считается одним из самых редких хищников на планете.

В России амурский тигр обитает на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.

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