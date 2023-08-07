Мастер по наращиванию ресниц избила клиентку

Это произошло после того, как мастер по наращиванию ресниц избила ее из-за негативного отзыва, пишет «Подъем»..

Пострадавшая Карина рассказала подписчикам, что ресницы были сделаны некачественно.

Позднее, на выходе из ночного клуба ее поджидали три девушки, одна из которых — мастер по наращиванию ресниц. Та начала нападать на нее.

Карина пыталась убежать, но ее догнали и избили. Нападавшие били кулаками и ее головой об асфальт. Девушка получила травму носа, все ее тело было в синяках, указывает Газета.Ru. Прохожие разняли драку.

А пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее россиянка получила ожог глаз после наращивания ресниц.

Сразу после процедуры наращивания ресниц лицо девушки покрылось красными пятнами, она почувствовала резкую и боль и жжение в глазах.

После оказания первой помощи медики отпустили девушку на амбулаторное лечение.

Выясняются обстоятельства произошедшего.