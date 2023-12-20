21 декабря
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Происшествия

Массовое ДТП произошло на шоссе Ленточный бор

Движение по трассе затруднено, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП на шоссе Ленточный Бор
ДТП на шоссе Ленточный Бор
"Инцидент Барнаул"

Пострадали более трех машин. На дороге виден лед, который, возможно, стал причиной происшествия.

Подробности аварии неизвестны.

Ранее в Барнауле люди пострадали в жестком ДТП с тремя автомобилями.

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