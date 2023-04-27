Массовая драка россиян переросла в перестрелку

Массовая драка с участием 50 человек переросла в перестрелку, сообщает Baza.

Драка произошла в Северной Осетии, в селе Куртат. В побоище участвовали 50 человек, указывает Lenta.ru.

К конфликту присоединились жители села Камбилеевское. В какой-то момент участники начали стрелять друг в друга из огнестрельного оружия.

Для подавления драки прибыли 40 полицейских. В результате инцидента 11 пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами.

В бийском торговом центре заметили толпы подростков, которые пришли посмотреть драку. Каждый из подростков объяснил свой приход по-разному — покупка обуви и одежды на весну, приобретение книг. Некоторые говорили прямо: «Здравые пацаны собрались бить нездравых пацанов».