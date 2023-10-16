18 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Маршрутный микроавтобус столкнулся с Toyota в Алтайском крае. Есть пострадавшие

ДТП с участием маршрутки и Toyota произошло 16 октября у поселка Октябрьский в Алтайском крае.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Микроавтобус следовал по маршруту Октябрьский - Зональное - Бийск, указывает "Интерфакс". За медицинской помощью обратились три человека.

Произошедшее ДТП на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа. Также сотрудники надзорного органа намерены проверить соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки.

Ранее смертельная авария произошла в Алтайском крае. Известно, что 70-летний водитель был за рулем ГАЗ-3110.

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате такого удара пожилой человек не выдержал и скончался. Также в машине была 64-летняя женщина. Она также погибла на месте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость