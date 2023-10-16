Маршрутный микроавтобус столкнулся с Toyota в Алтайском крае. Есть пострадавшие

ДТП с участием маршрутки и Toyota произошло 16 октября у поселка Октябрьский в Алтайском крае.

Микроавтобус следовал по маршруту Октябрьский - Зональное - Бийск, указывает "Интерфакс". За медицинской помощью обратились три человека.

Произошедшее ДТП на контроле у прокурора Алтайского края Антона Германа. Также сотрудники надзорного органа намерены проверить соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки.

Ранее смертельная авария произошла в Алтайском крае. Известно, что 70-летний водитель был за рулем ГАЗ-3110.

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате такого удара пожилой человек не выдержал и скончался. Также в машине была 64-летняя женщина. Она также погибла на месте.