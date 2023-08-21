Маргарита Симоньян заявила, что сбитый беспилотник упал на соседней улице

Об этом телеведущая заявила в соцсетях. И уточнила, что БПЛА упал на соседней улице, указывает "Фонтанка".
Между тем падение беспилотников утром 21 августа не обошлось без пострадавших — мужчину госпитализировали, женщину осмотрели медики. Пострадавшая отказалась от госпитализации.
Также ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили покушение на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.
Ранее Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Главред сообщила, что въезд запретили ей и Константину Затулину, первому зампреду комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.