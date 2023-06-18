Мама купила 17-летней дочери "Мистер Сидр" на праздник. Девочка скончалась

17-летняя девушка умерла после выпитого мохито «Мистер Сидра» в Пензе. Ядовитый напиток ей купила мама — чтобы дочь отдохнула с подругой, передает Baza.

17-летняя Катя поехала 3 июня к подруге отмечать ее день рождения. Мама девочки купила ей мохито печально известного "Мистера Сидра", чтобы той не было скучно на вечеринке.

Катя выпила напиток на глаза у мамы. Поначалу все было в порядке. Девочке стало хуже, когда она вернулась домой.

Мать сразу вызвала скорую. В больнице у Кати диагностировали отравление метанолом. Почти две недели врачи сражались за жизнь девушки.

Однако 17 июня она скончалась.

Следователи наведались в магазин, где купили смертельный мохито. Однако там развели руками - напиток приобрели у самарской компании «АНДИ», владельца которой уже арестовали.

Ранее со склада МВД украли спиртосодержащую жидкость, из которой гнали "Мистер Сидр".