Мама купила 17-летней дочери "Мистер Сидр" на праздник. Девочка скончалась

17-летняя Катя поехала 3 июня к подруге отмечать ее день рождения. Мама девочки купила ей мохито печально известного "Мистера Сидра", чтобы той не было скучно на вечеринке.
Катя выпила напиток на глаза у мамы. Поначалу все было в порядке. Девочке стало хуже, когда она вернулась домой.
Мать сразу вызвала скорую. В больнице у Кати диагностировали отравление метанолом. Почти две недели врачи сражались за жизнь девушки.
Однако 17 июня она скончалась.
Следователи наведались в магазин, где купили смертельный мохито. Однако там развели руками - напиток приобрели у самарской компании «АНДИ», владельца которой уже арестовали.
Ранее со склада МВД украли спиртосодержащую жидкость, из которой гнали "Мистер Сидр".