21 мая
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Происшествия
Erid:

Мальчик заживо сгорел в сарае из-за мести друзей

Мальчик заживо сгорел в сарае, в котором заперли его друзья. Трагедия произошла в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Трагедия произошла в подмосковном поселке Дубовая Роща в Раменском районе.

По информации источника, школьники заперли своего 11-летнего друга в сарае после ссоры. Они заколотили дверь и подожгли строение.

Предположительно, знакомые дети гуляли вместе по поселку. Они попытались самостоятельно открыть дверь, но не смогли. Тогда они обратились к прохожим, которые вызвали пожарных. Однако мальчика не успели спасти - он сгорел заживо.

Mash сообщает, что погибший был примерным ребенком. Занимался дзюдо и имел много медалей.

На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего выясняются. Тем временем на место трагедии несут игрушки, фотографии и цветы.

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