31 октября
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Происшествия

МакSим призналась, что близкие хотели переписать на себя ее имущество

Певица МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имущество.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

По ее словам, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить детей певицы, чтобы переоформить на себя имущество. А другие подписывали за нее документы.

Подпись пытались подделать. Звезда российского шоубиза узнала о случившемся только после выздоровления, указывает Газета.Ru.

Ранее нарколог Василий Шуров похвалил певицу МакSим за важный шаг в борьбе с алкоголизмом.

Врач рассказал, что запущенных случаев женского алкоголизма в обществе больше, так как девушки тщательно скрывают свою зависимость.

Кроме того, нарколог опроверг мнение, что у женщин зависимость развивается быстрее, чем у мужчин. По его словам, это результат все того же тщательного сокрытия алкоголизма.

Шуров прокомментировал недавнее заявление МакSим об алкогольной зависимости. По его словам, она сделала важный шаг в борьбе с привычкой: признала наличие и начала лечение.

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