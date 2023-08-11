Люди выпрыгивали из окон: очередное мощное землетрясение произошло в Турции

После очередного мощного землетрясения в Турции пострадали 23 человека.

ЧП случилось в провинции Малатья, указывает LIFE. Магнитуда подземного толчка составила 5,3.

Испуганные люди выпрыгивали из окон домов, многие получили травмы.

Подробности уточняются.

Ранее группа ученых изучила область разлома землетрясения магнитудой 7,8, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля.

Часть разлома осталась заблокированной, следует из данных. И геофизики отметили там сейсмическую активность, связанную с предыдущим мощным землетрясением.

Соответственно, плита может сдвинуться в любое время и вызвать еще одно землетрясение магнитудой 6,8. Как минимум.

А профессор назвал популярные зарубежные курорты, на которые обрушатся подземные толчки. Новый прогноз о вероятных землетрясениях в Турции озвучил профессор Наси Герюр.

Зоной риска ученый назвал Стамбул — магнитуда землетрясения, по словам эксперта, составит минимум 7.2 и максимум 7.6. Это катастрофично.

Туристические провинции Турции — Измир, Мугла и Анталия — также включены в список провинций, где прогнозируются мощные подземные толчки. Эти территории — популярны у туристов. Зона подземного напряжения угрожает и Кипру.

Между тем внезапно отступило от берега на 15−25 метров Мраморное море в районе города-миллионника. Ранее сообщалось, что более 300 зданий могут обрушиться моментально при землетрясении в Стамбуле.