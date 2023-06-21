Лошадь врезалась в восьмилетнего россиянина и едва не затоптала его

ЧП случилось в популярном для отдыха россиян городе — Анапе.

Восьмилетний мальчик вместе со взрослыми шел по улице, в какой-то момент он потянулся за упавшим мячом,. И тут в ребенка на полном скаку врезалась лошадь, сбила его с ног, указывает Газета.Ru.

Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Лошадь поймали, установили владельца. Теперь выясняется, почему животное убежало с подворья.

Ранее повозка с лошадью столкнулась с большегрузом на трассе Алтайского края.

В результате аварии пострадал кучер повозки. С различными травмами в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в ЦГБ.

По предварительным данным, лошадь не пострадала. После столкновения с фурой она испуганно ускакала с места ДТП.