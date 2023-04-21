22 апреля
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Происшествия

Лошадь протащила мертвого всадника через половину деревни

В Омской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в селе Яман, пишет gorod55.ru.

Лошадь
Лошадь
СС0

По просьбе знакомого погибший начал объезжать его лошадь, и, чтобы не упасть, привязался веревкой к седлу, рассказали в СКР по Омской области.

Однако 48-летний мужчина выпал из седла, ударился головой о землю и погиб. После чего лошадь тащила мертвого всадника по земле около километра.

Смертельную травму погибший получил при падении. Но точные причины смерти установят после вскрытия.

Ранее 53-летний конюх учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета предстал перед судом за причинение тяжкого вреда по неосторожности 15-летней воспитаннице спортшколы. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что конюх знал о том, что выводить жеребцов для выгула в леваду должны только сотрудники конефермы не моложе 18 лет, которые прошли стажировку и имеют нужные навыки.

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