21 июля
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Происшествия

13-летнего подростка в Алтайском крае ищут шестой день

Плесовских Александр пропал вечером 15 июля в Бийске. Он ушел из дома в неизвестном направлении.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об убийстве - это расширяет возможности правоохранителей при поиске пропавших.

Пропал 13-летний подросток
Пропал 13-летний подросток
Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Также известно, что главе Следкома РФ Бастрыкину доложат об исчезновении мальчика.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худой, волосы русые, глаза зеленые.

Одежда: темно-синяя футболка, темно-синие джинсовые шорты, черные сланцы.

Мальчика ищут волонтеры "ЛизаАлерт" - не менее 32-х человек, также полицейские.

Следком призывает всех, у кого есть информация о нахождении подростка, позвонить по следующим номерам телефона: 8(385 2) 29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02.

Ранее возбудили уголовное дело об убийстве женщины, которую уже месяц ищут в Барнауле.

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