3 июня
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Происшествия

Летевший в столицу лайнер "России" вернулся в аэропорт взлета. Подробности

Лайнер авиакомпании "Россия" провел в полете час, после чего вернулся в аэропорт вылета.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Причина - плохое самочувствие одного из пассажиров, пишет РЕН ТВ.

Лайнер выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву, сообщает Sakh.online. Самолет пересек Татарский пролив и вернулся в аэропорт.

Сначала экипаж рассматривал возможность экстренной посадки в аэропорту Хабаровска. Однако там самолет не приняли.

Вскоре борт полетит в аэропорт назначения - Москву.

Ранее умер пассажир на борту самолета, летевшего из Таиланда в Россию. Несчастный случай произошел накануне во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air. А за 30 минут до посадки молодой мужчина умер на борту самолета.

По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием. В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер.

А в самолете авиакомпании S7 при выполнении рейса из Египта обнаружили труп россиянина.

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