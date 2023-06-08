9 июня
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Происшествия

Летевшие в США канадцы и индийцы оказались в Магадане из-за сломанного самолета

Около 250 иностранцев летели на самолете авиакомпании Air India в США, но сели в Магадане из-за неожиданной поломки самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Инцидент произошел вечером 6 июня.

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании Air India летел из Нью-Дели (Индия) в Сан-Франциско (США). На борту находились 232 пассажира, среди которых были граждане Индии, США, Канады и Непала, а также 11 членов экипажа.

Во время полета у самолета отказал правый двигатель, и воздушное судно пришлось посадить в Магадане. Для дальнейшего полета требовался другой борт.

Иностранных гостей разместили в школе на Соколе. Детей, пожилых и инвалидов поселили в Доме культуры. Пассажиров обеспечили горячим и детским питанием и предметами первой необходимости, сообщает "КП-Хабаровск".

Утром 8 июня за иностранцами прибыл новый самолет. Они продолжили путь в США, передает ТАСС.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
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Перемены в жизни области

Данное происшествие мотивировало властей Магаданской области менять условия жизни в регионе. Ведь на Колыме оказались не готовы к встрече такого большого количества гостей - не было больших отелей, комфортных гостиниц и красивого аэровокзала.

РЕН ТВ сообщает, что власти собираются уже в июне начнут ремонтировать взлетно-посадочную полосу. Также в планах – строительство четырехзвездочной гостиницы на 120 мест с видом на бухту Нагаева.

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