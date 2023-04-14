16 апреля
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Происшествия

Лесной пожар в Михайловском районе почти потушили

В Михайловском районе потушили основную территорию пожара, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Лесной пожар.
Лесной пожар.
Минприроды Алтайского края

Губернатор отметил, что небольшие очаги еще остались, но никакой угрозы населенным пунктам уже нет.

«Хочу поблагодарить спасателей, которые оперативно и слаженно справились с кризисной ситуацией, и сейчас завершают работу. Сегодня и погода изменилась — пошел дождь, так что думаю, совсем скоро удастся окончательно победить огонь», — сказал он.

Всего для тушения пожара привлекли более 150 спасателей и больше 70 единиц необходимой техники, включая пожарные машины и бульдозеры.

«На месте в Михайловском районе остается также пожарный поезд, пригнанный со станции „Кулунда“, — его использовали, чтобы брать воду», — добавил Виктор Томенко.

Напомним, что лесной пожар в Михайловском районе начался 13 апреля в 13:30. 14 апреля тушить огонь стали почти две сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России.

Ранее дату начала пожароопасного сезона назвали в Алтайском крае.

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