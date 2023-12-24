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Происшествия

Легковушка влетела в знак и задела трамвай в Барнауле

ДТП произошло на остановке "Трамвайный проезд", сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария в Барнауле 24 декабря.
Авария в Барнауле 24 декабря.
"Инцидент Барнаул"

На кадрах видно белую легковушку, которая смялась после столкновения со знаком зебры. Рядом стоит трамвай. Судя по фото, машина его тоже "ранила".

О пострадавших неизвестно.

Авария в Барнауле 24 декабря.
Авария в Барнауле 24 декабря.
"Инцидент Барнаул"

Ранее останавливалось движение трамваев в центре Барнаула.

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