Легковушка влетела в знак и задела трамвай в Барнауле

На кадрах видно белую легковушку, которая смялась после столкновения со знаком зебры. Рядом стоит трамвай. Судя по фото, машина его тоже "ранила".
О пострадавших неизвестно.
Авария в Барнауле 24 декабря.
"Инцидент Барнаул"
ДТП произошло на остановке "Трамвайный проезд", сообщает "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно белую легковушку, которая смялась после столкновения со знаком зебры. Рядом стоит трамвай. Судя по фото, машина его тоже "ранила".
О пострадавших неизвестно.
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