Легковушка вылетела на трамвайные пути на ул. Аванесова в Барнауле

Собирается пробка из машин, трамваи встали. О пострадавших неизвестно.
Ранее женщину с малышом сбили на пешеходном переходе в Рубцовске.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
Автомобиль заехал на трамвайные пути на ул. Аванесова на въезде на Гору, сообщает читатель altapress.ru.
Собирается пробка из машин, трамваи встали. О пострадавших неизвестно.
Ранее женщину с малышом сбили на пешеходном переходе в Рубцовске.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter