Льдину с рыбаками оторвало от берега в Финском заливе

Людей спасали сотрудники МЧС на двух суднах с воздушными подушками.
Пострадавших нет.
Ранее более 70 рыбаков застряли на льдине в Охотском море.
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В Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло от берега на льдине. Их спасли, сообщает РИА Новости.
Людей спасали сотрудники МЧС на двух суднах с воздушными подушками.
Пострадавших нет.
Ранее более 70 рыбаков застряли на льдине в Охотском море.
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