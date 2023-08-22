23 августа
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Происшествия

Кто такая Катерина Майерс - трансгендер и экс-сотрудница ФСБ, оштрафованная за попытку покинуть Россию

Бывшая служащая ФСБ Катерина Майерс пыталась покинуть Россию из-за травли в интернете, сообщает РБК.

Катерина Майерс.
Катерина Майерс.
Соцсети

Кем была до трансгендерного перехода

Алексей Чумаков был капитаном погранслужбы.

Стаж работы в ФСБ - 12 лет на Северном Кавказе.

Алексей взял на себя аналитическую работу по экстремистским и террористическим материалам в сети, а также "работал с журналистами", указывал Znak.

Катерина Майерс.
Катерина Майерс.
Соцсети

Когда стала трансгенедром

Принимать препараты для смены пола Алексей стал в 2020 году.

Тогда же появилось давление на службе, писали «Осторожно, новости».

Из органов пришлось уволиться. После карьеры в ФСБ Алексей Чумаков - Катерина Майерс стал визажистом.

Почему пыталась уехать из России и почему не получилось

Катерина хотела улететь в Мексику в декабре 2022 года из-за травли в интернете.

Однако из-за бывшей службы, а вместе с тем из-за доступа к гостайне выезд ограничили до 2026 года.

Катерина Майерс.
Катерина Майерс.
Соцсети

Обыски и штраф

В марте в доме Катерины прошли обыски из-за попытки выехать за границу. Ее также допросили в ФСБ.

В итоге трансгендерную девушку оштрафовали на 300 тыс. рублей по делу о гостайне. Впрочем, прокуратура запрашивала 400 тыс. рублей.

Заседание было закрытым, а о результате сообщил адвокат. Он также отметил, что в целом удовлетворен приговором. Обжаловать его не планируют.

Майерс отменили подписку о невыезде и вернули загранпаспорт. Однако прежние ограничения на выезд все еще действуют.

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