Крупный пожар произошел за Старым мостом.

Небо над рекой заволокло дымом. Что именно горит — неизвестно. О причинах и последствиях пожара информации также пока нет.
Ранее появились кадры алтайских сел, пострадавших от крупных пожаров.
За Обью и Старым мостом произошел крупный пожар.
Небо над рекой заволокло дымом. Что именно горит — неизвестно. О причинах и последствиях пожара информации также пока нет.
Ранее появились кадры алтайских сел, пострадавших от крупных пожаров.
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