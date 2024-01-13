Крупный пожар произошел на складе популярного маркетплейса

Известно, что огонь охватил уже 50 тыс. квадратных метров.
Информации о пострадавших нет.
Ранее на складе Wildberries в Коледино система пожаротушения залила товары.
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Под Санкт-Петербургом загорелся склад Wildberries, сообщает РИА Новости.
Известно, что огонь охватил уже 50 тыс. квадратных метров.
Информации о пострадавших нет.
Ранее на складе Wildberries в Коледино система пожаротушения залила товары.
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