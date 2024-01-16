18 января
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Происшествия

Кровавого маньяка-милиционера этапировали из Сибири на "мордовскую зону"

"Ангарский маньяк" не подал апелляцию на приговор суда, вынесенный в ноябре прошлого года за три убийства.

"Ангарский маньяк" Михаил Попков.
"Ангарский маньяк" Михаил Попков.
ru.wikipedia.org.

Михаил Попков приговорен к пожизненному заключению за 83 убийства и уже находится в колонии в Мордовии, указывает "МК". Хотя ранее сообщалось, что он отбывал срок в колонии особого режима "Снежинка" в Хабаровском крае.

Новый приговор — 10 лет колонии особого режима.

Он считается самым кровавым маньяком в истории России.

Зона

«Мордовская зона» — колония особого режима для осужденных к пожизненному лишению свободы.

Дела

Бывший милиционер осужден в 2015 году за убийство 22 женщин и тяжкие телесные повреждения еще двум. В 2018 году он сообщил о еще 59 убийствах, за что был приговорен к пожизненному заключению.

В 2021 году ему было предъявлено обвинение в убийстве еще двух женщин, а в 2023 году он признался в еще трех убийствах.

Объем дел

По версии следствия, бывший сотрудник МВД совершал убийства на территории Иркутской области в 1992—2010 годах. По словам убийцы, убивать он начал из-за того, что ему изменила жена.

Объем уголовного дела составил 322 тома.

А человек хороший...

В 2019 году сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак примет участие в съемках сериала Константина Богомолова «Хороший человек». В основу сценария которого легла история ангарского маньяка — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова.

В главной роли — Никита Ефремов. В сериале снимались Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие.

Сюжет

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

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