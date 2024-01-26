Коллекторы принесли похоронные венки к дому задолжавшей пенсионерки

Так они хотели добиться погашения долга, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.
Также они исписали забор перед домой пенсионерки оскорбительными надписями, блокировали вход в дом, указывает Lenta.ru.
Но за эти "меры воздействия" их самих оштрафовали на 105 тыс. рублей за давление на должника. В службе судебных приставов сообщили о направлении материалов в полицию.
Ранее банк в Барнауле оштрафовали за незаконные действия коллекторов.
В ходе расследования выяснилось, что представители кредитной организации регулярно и навязчиво названивали должнице.
При этом закон запрещает взаимодействие с должником по телефону более раза в сутки и в целом звонить более двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
В итоге банк признали виновным в нарушении закона о защите прав физлиц по возврату просроченной задолженности.
Организацию оштрафовали на 80 тыс. рублей. Отягчающим обстоятельством стал факт, что ранее банк уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.
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