Кемеровских полицейских, не приехавших на убийство студентки, приговорили условно

В Кемеровской области пятерых полицейских приговорили условно по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно данным дела, 23-летнюю Веру Пехтелеву убил в январе 2020 года ее бывший молодой человек. Она пришла к возлюбленному забрать вещи, и мужчина нанес ей 56 телесных ранений, а затем задушил шнуром от утюга.

Соседи на протяжении трех часов слышали крики из их квартиры и не менее семи раз вызывали полицию. Однако ни на один вызов полиция не приехала.

После жильцы сами вскрыли дверь в квартиру мужчины, но Пехтелева к тому моменту была уже мертва.

Фигурантами уголовного дела проходили два полицейских, дежуривших в районном отделе в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове.

Полицейских и сотрудниц обвинили по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Майора Михаила Балашова, капитана Дмитрия Тарицына и диспетчера Марию Пономареву приговорили к двум годам лишения свободы условно. Диспетчеров Марию Дунаеву и Кристину Юдинцеву — к 1,5 годам лишения свободы.