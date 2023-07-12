Кемеровские угольные компании не выплачивают зарплату сотрудникам

В Кузбассе три угольные компании несколько месяцев задерживают зарплату сотрудникам. Отчаявшиеся работники готовят иск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам помощника руководителя "Угольэкспорттрейд", проблема с зарплатами продолжается уже несколько месяцев. Выплаты то задерживают, то дают частями. Кто-то из ее коллег ждет деньги с декабря. Сама сотрудница не может получить более 60 тыс. рублей после увольнения.

В режиме ожидания находятся 20 человек. Такие же проблемы наблюдают в компаниях "Кузнецкжелдортранс" и "Уголь". В последней сотрудников не увольняют, но и не выпускают на смены, а выплачивают всего две трети от зарплаты, сообщает очевидица.

Отчаявшиеся сотрудники пошли сначала в прокуратуру. Там им посоветовали обратиться в суд.

Есть подозрения, что к делу может быть причастен бывший депутат томской думы, который с 2013 года находится в розыске по делу о преднамеренном банкротстве "Инвестиционной лесопромышленной компании".