К разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула

В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров, указывает Газета.Ru. Всего в городе проживает около 17 млн человек.

Спрогнозированы катастрофического уровня подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря. Причем землетрясение затронет сразу семь провинций.

Российские сейсмологи подтвердили — в Турции не зря беспокоятся насчет возможного землетрясения. А турецкие власти уже объявили, что со следующей недели начнется масштабная подготовка к этому событию.

Цифра

В Стамбуле насчитывается 5,8 млн независимых строений, из которых 1,5 млн находятся в зоне риска, а 600 тыс. – в зоне повышенного риска.

Прогноз

Порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. станут непригодными для проживания.

Курортная зона

Ранее профессор назвал популярные зарубежные курорты, на которые обрушатся землетрясения.

Новый прогноз о вероятных землетрясениях в Турции озвучил профессор Наси Герюр.

Зоной риска ученый назвал Стамбул — магнитуда землетрясения, по словам эксперта, составит минимум 7.2 и максимум 7.6. Это катастрофично. Туристические провинции Турции — Измир, Мугла и Анталия — также включены в список провинций, где прогнозируются мощные подземные толчки. Эти территории - популярны у туристов.

Зона подземного напряжения угрожает и Кипру.

Между тем внезапно отступило от берега на 15−25 метров Мраморное море в районе города-миллионника.

Ранее сообщалось, что более 300 зданий могут обрушиться моментально при землетрясении в Стамбуле.