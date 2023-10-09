Изрядно тряхнуло пляжную страну после афганского землетрясения. Предупреждение сейсмолога

Магнитуда подземного толчка составила 4,5, указывает Газета.Ru. Пока не сообщается о пострадавших и разрушениях.

Предупреждение

Сейсмолог Наджи Герюр предупредил — Турция вступила в период сильных землетрясений.

Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.

В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.

В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.

Спрогнозированы катастрофического уровня подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря. Причем землетрясение затронет сразу семь провинций.

Провидец

Ранее афганский математик-пророк сделал пугающее заявление о землетрясении в Турции. Так, разрушительное февральское землетрясение в Турции предсказал еще в 2015 году.

Пророк уверен, что сдвиг тектонической плиты — результат взрыва бомбы. Судя по его расчетам, на глубину 14 тыс км в Землю запустили бомбу и взорвали ее.

Афганское сейсмособытие

Накануне в Афганистане случилось катастрофическое землетрясение. Более двух тысяч человек погибли. Ранены около трех тысяч человек.

Представители властей обратились к богатым соотечественникам с просьбой о помощи. Также власти обратились к международному сообществу — помочь в ликвидации последствий серии мощных подземных толчков, магнитуда которых доходила до 6,4.

Ядро Земли

Ранее сообщалось, как влияет изменение скорости вращения Земли на жидкое ядро. Дело в том, что случайные изменения скорости вращения Земли влияют на крупномасштабные движения в ее жидком ядре. Такие изменения могут провоцировать тектоническую активность, а это — землетрясения.