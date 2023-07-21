Избившему пасынка барнаульцу изменили условный срок на реальный

Известно, что в какой-то момент отчим не менее восьми раз ударил ребенка по голове.
Несовершеннолетний получил сотрясение мозга, у него остались кровоподтеки.
Кроме того, мужчина угрожал пасынку убить его ножом, который он держал в руках.
Барнаульца осудили за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, сначала приговорив его к полутора годам условно.
Однако доводы прокурора о мягкости наказания помогли изменить приговор мирового судьи.
Условное осуждение отменили, а наказание усилили, назначив преступнику 1 год и семь месяцев в исправительной колонии строгого режима.