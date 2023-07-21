Избившему пасынка барнаульцу изменили условный срок на реальный

Известно, что в какой-то момент отчим не менее восьми раз ударил ребенка по голове.

Несовершеннолетний получил сотрясение мозга, у него остались кровоподтеки.

Кроме того, мужчина угрожал пасынку убить его ножом, который он держал в руках.

Барнаульца осудили за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, сначала приговорив его к полутора годам условно.

Однако доводы прокурора о мягкости наказания помогли изменить приговор мирового судьи.

Условное осуждение отменили, а наказание усилили, назначив преступнику 1 год и семь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее иностранец преследовал 11-летнюю девочку в Барнауле.