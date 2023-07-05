Избитых Милашеву и Немова отправили в Москву

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов вылетели спецбортом из Беслана в Москву. Об этом сообщает ТАСС .

Журналистку и адвоката сопровождали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* (признан иноагентом). Предварительно пострадавшим оказали необходимую помощь в Северной Осетии.

Омбудсмен Чечни сообщил, что нападавшие на Милашину и Немова не установлены. Неизвестные передвигались на машине без номерных знаков.

Напоминаем, что на журналистку и адвоката напали неизвестные, когда те прибыли в Грозный. У Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, в том числе разбита голова. Немов плохо двигается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это серьезное нападение, которое требует быстрого принятия решения и "энергичных мер". Также он добавил, что оценку все же будут давать правоохранительные органы. Следственный комитет и прокуратура должны будут провести проверку.