5 июля
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Происшествия

Избитая в Чечне журналистка рассказала о нападении

Избитая журналистка Елена Милашина дала интервью и рассказала о нападении в Чечне, пишет Telegram-канал Baza.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

По ее словам, избивающих было 10-15 человек. Когда журналистка и ее адвокат сели в такси, неизвестные выкинули водителя из машины и принялись бить их пропиленовыми трубами.

Журналистке за отказ разблокировать телефон залили глаза зеленкой, после чего она перестала что-либо видеть.

Также девушка сказала, что ей угрожали отрезать палец, но в результате неизвестные стали бить «методично по каждому пальцу».

«Они точно знали, что делают. Не взяли деньги — они прямо валялись рядом. Их интересовала техника и документы», — отметила пострадавшая.

Тем не менее, Елена собирается снова приехать в Чечню, однако в этот раз воспользоваться приглашением и защитой омбудсмена по правам человека в Чечне Мансура Султаева.

Напомним, что в республике неизвестные избили журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова. СМИ писали, что глава региона Кадыров отправил их в больницу в Беслане.

Ранее Песков заявил, что ситуация требует энергичных мер, а президент Путин в курсе происходящего.

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