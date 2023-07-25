27 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Из-за засоренной ливневой канализации мэру Новосибирска внесено представление

Прокурор Новосибирска внес представление мэру города Анатолию Локтю, не принявшему мер по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает "Интерфакс".

Ливень в городе.
Ливень в городе.
Дмитрий Лямзин.

После прошедшего сильного дождя прокуратурой выявлено отсутствие и засоренность ливневых канализаций для отвода дождевых вод. Также выявлены повреждения и выбоины в асфальте.

Ранее в соцсетях поделились последствиями очередного ливня, прошедшего в Барнауле 22 июля. В реку превратились дороги на перекрестке ул. Шумакова и Балтийской, на ул. Георгиева, на пересечении ул. Островского с Антона Петрова, на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта и на многострадальной ул. Попова.

Там же очевидцы сообщают о неработающих светофорах и неработающих троллейбусах.

А чтобы перейти дорогу, людям приходится утонуть в воде по колено. Многие автомобили тоже "утонули".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость