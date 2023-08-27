Четыре взрыва прогремели на АЗС в Румынии с разницей в несколько часов вечером 26 августа, сообщает Life.ru . К утру 27 августа сообщает о 58 пострадавших.

Все произошло в 10 км от Бухареста. Один человек погиб.

Почти половиной пострадавших оказались пожарные - 39 человек. Они приехали тушить пожар после первого взрыва, но в это время загорелась и взорвалась вторая цистерна неподалеку. Позже сообщалось еще о двух взрывах, передают РИА Новости.

Десять человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Находящихся в критическом состоянии отправят в больницы других европейских стран - Бельгии и Италии. Также помощь Бухаресту предложили Австрия и Норвегия.

Пожар локализовали, опасность распространения огня ликвидировали.

Кроме того, эвакуировали местных жителей из домов в радиусе 700 метров от АЗС - это более 3 тыс. человек.

О причинах пока неизвестно.

Ранее страшный взрыв на АЗС произошел в Махачкале. Погибли 35 человек, в том числе дети и семьи, пострадали более 100. В Дагестане объявили день траура. Позже задержали подозреваемого в причастности к трагедии.