Из-за взрыва зарядного устройства семиклассница лишилась рук

Девочка играла в телефон, который заряжался от розетки. Раздался взрыв. На звук прибежали родители и увидели ребенка в крови.
Пострадавшую госпитализировали. У нее травматическая ампутации кистей и множественные рваные раны всего тела. Из рук врачи достали несколько пластиковых осколков. За жизнь семиклассницы борются врачи.
В полиции возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".
Ранее из-за взрыва петарды мальчик лишился пальцев.
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