Из торгового центра Новосибирска эвакуируют людей

На месте происшествия работают спецслужбы.
Объявлена эвакуация.
Ранее в барнаульской гимназии произошла эвакуация. Всех находящихся в Гимназии №79 срочно эвакуировали на стадион.
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В торговом центре «Галерея» нашли воткнутую в розетку черную коробку с антенной, сообщает "Инцидент Новосибирск".
На месте происшествия работают спецслужбы.
Объявлена эвакуация.
Ранее в барнаульской гимназии произошла эвакуация. Всех находящихся в Гимназии №79 срочно эвакуировали на стадион.
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