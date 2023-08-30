Из российской психиатрической больницы сбежал шизофреник-рецидивист

Из психиатрической больницы в Карачаево-Черкесии сбежал мужчина с диагнозом шизофрения. Он виновен в нескольких преступлениях. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным источника, мужчина сбежал в выходные с 26 по 27 августа. Он просочился через оконную решетку на первом этаже клиники, перепрыгнул забор и скрылся.

Пациента видели на его малой родине в селении Новый Карачай. Полиция рассчитывала, что мужчина вернется домой и прождали его около трех суток, но он так и не явился. Предположительно, он скрывается где-то в поселке.

Уточняется, что мужчина отбывает несколько условных сроков за кражи. Также в его отношении был возбуждено уголовное дело за изнасилование 17-летнего подростка.

Пациент и раньше сбегал из психиатрической больницы. Тогда он скрывался три дня, пока его не вернули врачам.