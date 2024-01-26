Из разбившегося в Афганистане Falcon пропали более одного миллиона долларов. И при чем смена курса

В краже подозревают членов поисково-спасательной группы, первой прибывшей на место падения джета, указывает Газета.Ru.

Именно из-за пропажи денег долго отказывались передавать самолет представителям дипмиссии РФ, сообщило издание.

Однако у сотрудников посольства нет данных о том, что на борту есть деньги в таком количестве, сообщили российские дипломаты.

Странности

Между тем джет должен был лететь по курсу Таиланд — Индия — Узбекистан — аэропорт Жуковский (Москва). Поэтому непонятно, каким образом воздушное судно вообще оказалось в Афганистане, пишут "Известия".

Версии

Falcon-10 отклонился от маршрута для дозаправки. Однако источник издания утверждает — с топливом все было в порядке.

А удлинять маршрут не входило в интересы экипажа — на борту находилась тяжелобольная, которую необходимо было как можно скорее доставить к месту назначения.

Ситуацию усугубила метель. И она могла поспособствовать тому, что лайнер случайно попал в Афганистан. Это тоже одна из версий.

Если такое количество долларов и находились на борту, то они могли принадлежать кому-либо из членов экипажа, предположил источник издания.

Что произошло

Экипаж Falcon перестал выходить на связь вечером 20 января. Борт выполнял санитарный рейс.

На следующий день стало известно о падении самолета.

В катастрофе погибли два человека — бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его жена Анна.

Выжили пилоты и два медика. Один из них добрался до ближайшего населенного пункта и жестами попросил помощи у местных жителей.

Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, который транспортировал пленных в Украину для обмена. Согласно заявлению Минобороны РФ, Ил-76 сбили ВСУ. При этом в ведомстве подчеркнули, что украинская сторона знала о перевозке военнопленных.

На борту находились 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

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